Weiter geht's in Sachen Billing für das vom 05. - 08. Juli 2017 in Ballenstedt stattfindende ROCKHARZ Open Air 2017. Wie bekannt gegeben wurde sind die Portugiesen MOONSPELL, die schwedischen Power Metaller CIVIL WAR sowie die Osnabrücker Death Metal-Truppe DAWN OF DISEASE mit dabei.



Hier das bisher bestätigte Lineup:



ALCEST

ARCH ENEMY

ASPHYX

BELPHEGOR

BEYOND THE BLACK

BLIND GUARDIAN

CIVIL WAR

DAWN OF DISEASE

DEATHANGEL

DESERTED FEAR

DEW-SCENTED

ELUVEITIE

EWIGHEIM

FEUERSCHWANZ

FIDDLER'S GREEN

FIRKIN

GRAVE DIGGER

HEAVEN SHALL BURN

ICED EARTH

IN EXTREMO

INSOMNIUM

KAMBRIUM

KORPIKLAANI

LACUNA COIL

MANTAR

MONO INC.

MOONSPELL

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

MR. IRISH BASTARD

NACHTBLUT

OST+FRONT

RAGE

SERUM 114

TANK

THE NEW BLACK

THE VINTAGE CARAVAN

UNZUCHT

VARG

VLAD IN TEARS