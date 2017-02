Die portugiesischen Dark Metaller von MOONSPELL haben ihren Gig vom 04. Februar 2017 in der "Campo Pequeno"-Arena in Lissabon für die kommende DVD mitgefilmt, die zum 20. Bandgeburtstag via ihres neuen Labels Napalm Records erscheinen soll.



Die immer noch akutelle LP, "Extinct", wurde im März 2015 ebenfalls via Napalm veröffentlicht, aufgenommen im "Fascination Street Studio" in Örebro zusammen mit Produzent Jens Bogren.