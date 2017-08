MOONSPELL werden "1755", ihr neues Album, am 03. November 2017 via Napalm Records veröffentlichen.



Die neue LP, ein rein portugiesisch gesungenes Album, behandelt das verheerende Erdbeben in Lissabon von 1755, bei dem die Stadt nahezu komplett zerstört worden war.

"1755" wurde produziert von Tue Madsen (u.a. MESHUGGAH, THE HAUNTED, DARK TRANQUILITY) und präsentiert den Fado-Sänger Paulo Bragança bei dem Song "In Tremor Dei", das Cover-Artwork stammt von João Diogo.



"1755"-Trackliste:



01. Em Nome Do Medo

02. 1755

03. In Tremor Dei (feat. Paulo Bragança)

04. Desastre

05. Abanão

06. Evento

07. 1 De Novembro

08. Ruínas

09. Todos Os Santos

10. Lanterna Dos Afogados