Die Death Metal-Veteranen von MORBID ANGEL werden ihr neues Album, "Kingdoms Disdained", am 01. Dezember 2017 via UDR Music veröffentlichen.



Aufgenommen wurde bei "Mana Recording" in St. Petersburg, Florida mit Produzent und ex-MORBID ANGEL-Gitarrist Erik Rutan, wobei erstmals Drummer Scott Fuller (ANNIHILATED, ex-ABYSMAL DAWN) mit von der Partie gewesen ist, derTim Yeung ersetzt und erneut Basser/Sänger Steve Tucker, der zuletzt auf der "Heretic"-LP von 2003 zu hören war.

Außerdem wurde das MORBID ANGEL-Line-Up um Dan Vadim Von ergänzt, der fürderhin für den ehemaligen norwegischen Gitarristen Destructhor (a.k.a. Thor Anders Myhren) auf den Bühne stehen wird.



Der ehemalige MORBID ANGEL-Frontmann David Vincent ist derzeit u.a. zusammen mit ex-Drummer Yeung unter dem Namen I AM MORBID live unterwegs und spielt ein Set von MORBID ANGEL-Klassikern.