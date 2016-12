Wie inzwischen bekannt, ist Frontmann David Vincent nicht mehr länger Teil der Death Metal-Urgesteine MORBID ANGEL. Vincent machte sich seither zusammen mit dem ebenfalls früher bei MORBID ANGEL beschäftigten Drummer Tim Yeung unter dem Banner I AM MORBID selbstständig und spielt klassisches MORBID ANGEL-Material.



Da ist das obligatorische Waschen schmutziger Wäsche in der Öffentlichkeit vorprogrammiert, weshalb sich mit Janell Emmanuel nun ausgerechnet die Mutter [!] des MORBID ANGEL-Gitarristen Trey Azagthoth [mit bürgerlichem Namen George Emmanuel III] in einem Facebook-Event zu einem I AM MORBID-Konzert in Sao Paolo umfassend zur Thematik äußerte. Stopp, oder meine Mami spricht:

"David, was in aller Welt machst Du nur? Ich sehe, dass Du noch immer an Treys Rockzipfel hängst... Viel Glück, wenn Du glaubst, dass Du damit Erfolg haben wirst, wenn Du nicht nur die Musik von MORBID ANGEL verwendest [sei vorsichtig, dass nichts von dem, was tu tust, Trey gehört, denn sonnst musst Du für jeden der verwendeten Songs zahlen]. Und was die Verwendung des Logos [das übrigens Trey gehört] und des neuen Logos, das ja eigentlich das alte Logo ist, angeht: Alles was Du gemacht hast, ist die Farbe zu ändern. Such Dir Deine eigene Band und lass MORBID ANGEL da raus - ist das zu viel verlangt? PS: Warum steht hier nichts auf Englisch? Nicht jeder kann Spanisch..."