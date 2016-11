MORGOTH spielen einige Konzerte in Mittel- und Südamerika. Los geht es am 10. November in Chile. Außerdem stehen zwei neue Festivalauftritte im nächsten Jahr auf dem Programm.





MORGOTH – Latin America Ungod Tour 2016



Thur 10.11.2016 Copiapo (Chile) – La Legion Del Rock Pub



Fri 11.11.2016 Santiago (Chile) – Rock y Guitarras



Sat 12.11.2016 Bogotá (Colombia) – Rock History Bar



Sun 13.11.2016 Medellín (Colombia) – Teatro Acción Impro



Wed 16.11.2016 San Salvador (El Salvador) – Club Buho



Thur 17.11.2016 Guatemala City (Guatemala) – Salon Agayc



Fri 18.11.2016 Mexico City (Mexico) – Club Cosa Nostra



Sat 19.11.2016 Maracay (Venezuela) – Cámara De La Construcción



Zudem wurden zwei Festivalauftritte für den nächsten Jahr bestätigt:



11.03.2017 Viborg (Denmark) – Viborg Metal Fest



22.07.2017 Ostry Grun (Slovakia) – Gothoom Festival