Der ex-MOTÖRHEAD- bzw. FASTWAY-Gitarrist Edward Allan [alias "Fast" Eddie] Clarke ist am vergangenen Mittwoch, dem 10. Januar 2017, an den Folgen einer Lungenentzündung im Alter von 67 Jahren verstorben.



"Fast" Eddie Clarke war von 1976 bis 1982 Gitarrist bei MOTÖRHEAD und damit Teil des klassischen Trio-Line-Ups neben Mainman Ian "Lemmy" Kilmister [im Dezember 2015 einem Krebsleiden erlegen] und Drummer Philthy "Animal" Taylor [im November 2015 an Leberversagen verstorben].



Clarke, Taylor und Lemmy hatten seinerzeit fünf MOTÖRHEAD-Klassiker aufgenommen: namentlich das selbstbetitelte MOTÖRHEAD-Debüt von 1977, "Overkill" und "Bomber" [beide von 1979], "Ace Of Spades" im Jahre 1980 und schließlich das 1982er Album "Iron Fist".