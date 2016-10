"Mother Love Bone: On Earth As It Is", ein Re-Issue-Set der Seattle-Rocker von MOTHER LOVE BONE, wird ab dem 04. November 2016 via UMC/Stardog Records erhältlich gemacht.



"Mother Love Bone: On Earth As It Is" wird sowohl als Vinyl-, als auch als CD/DVD-Set wohlfeil sein und umfasst folgende Scheiben:



Triple-CD-/DVD-Set:



- "Apple" und "Shine" auf einer CD, remastert von Ed Brooks @ RFI Mastering

- B-Seiten, Demos, alternative Versions und unveröffentlichte Songs, u.a. Frontmann Andrew Woods Demo-Aufnahme von "Chloe Dancer" und eine Live-Version von "Stardog Champion" featuring Chris Cornell und PEARL JAM.

- "Love Bone Earth Affair"-DVD mit seltenen Live-Aufnahmen von MOTHER LOVE BONE

- 24seitiges Booklet mit Texten, Credits und Fotos