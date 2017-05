Die Hard Rocker MR. BIG haben inzwischen sowohl Artwork als auch Tracklist zu ihrem kommenden Album "Defying Gravity" enthüllt. Die Platte wird am 7. Juli über Frontiers Music in den Handel kommen.







01. Open Your Eyes

02. Defying Gravity

03. Everybody Needs A Little Trouble

04. Damn I'm In Love Again

05. Mean To Me

06. Nothing Bad [About Feeling Good]

07. Forever And Back

08. She's All Coming Back To Me Now

09. 1992

10. Nothing At All

11. Be Kind