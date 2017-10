Die britischen Doom Metal-Veteranen von MY DYING BRIDE habe aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung in der Familie von Frontmann Aaron Stainthorpe ihre geplanten Gigs bei vier großen europäischen Festivals, namentlich dem niederländischen "Eindhoven Metal Meeting", "Madrid Is The Dark" in Spanien, dem "Aalborg Metal Festival" in Dänemark und das "HRH Doom vs. HRH Stoner" in England, abgesagt.



MY DYING BRIDE werkeln zudem an einem neuen Album, das via Nuclear Blast im nächsten Jahr erscheinen soll und auf dem u.a. folgende Songs bzw. Arbeitstitel vertreten sein werden: "Renaissance", "The Dread Void" und "World Of One".