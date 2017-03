Die britischen Doom Metaller von MY DYING BRIDE haben einen Deal mit Nuclear Blast für die Veröffentlichung ihres mittlerweile 13. Studio-Albums unterzeichnet.



Laut Mainman Aaron Stainthorpe haben MDB bereits mit dem Songwriting bzw.mit dem Arbeiten an Material für die nächste LP und die ersten Singles begonnen.



Am 22. April 2017 werden die britischen Doomster ihren Albumklassiker "Turn Loose The Swans" in seiner Gänze auf dem diesjährigen "Roadburn"-Festival auf die Bühne bringen.

Bislang waren MY DYING BRID bei Peaceville Records unter Vertrag, die auch die immer noch aktuelle Scheibe, "Feel The Misery", vom August 2015 veröffentlicht hatten.