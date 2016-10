Peaceville Records zelebrieren den 25. Geburtstag von MY DYING BRIDE mit der Veröffentlichung eines 92 Seiten starken "Deluxe Hardback"-Buchs mit dem Titel "A Harvest Of Dread", geschrieben von Greg Moffitt, das die gesamte bisherige Bandhistorie seit Anfang der Neunziger bis heute beschreibt und das zudem fünf CDs "voll mit Raritäten, Frühwerken, neu entdeckten, nie zuvor gehörten Vorproduktionsdemos, Bandfavoriten [handverlesen von Aaron Stainthorpe and Andrew Craighan höchstselbst] und Live-Aufnahmen" enthalten wird und am 09. Dezember 2016 erscheinen soll.

"A Harvest Of Dread" wird nicht nur als limitierte Auflage erhältlich sein, sondern enthält auch ein ein Vorwort von Tom G. Warrior [TRIPTYKON, CELTIC FROST, HELLHAMMER].



Ebenfalls ab 09. Dezember 2016 erhältlich gemacht wird die seltene EP "I Am The Bloody Earth" als 12''-Vinyl mit dem Original-Cover-Artwork.



"A Harvest Of Dread"-Tracklisting:



CD 01:



01. Vast Choirs

02. The Thrash Of Naked Limbs

03. The Snow In My Hands

04. Black Voyage

05. Apocalypse Woman

06. The Light At The End Of The World

07. Feel The Misery



CD 02:



01. Like A Perpetual Funeral

02. Two Winters Only

03. My Hope, The Destroyer

04. I Cannot Be Loved

05. A Doomed Lover

06. You Are Not The One Who Loves Me

07. And Then You Go



CD 03 - Early Releases und Pre-Production-Tracks:



01. Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium (Demo)

02. Vast Choirs (Demo)

03. The Grief Of Age (Demo)

04. Catching Feathers (demo)

05. God Is Alone

06. De Sade Soliloquy

07. The Bitterness And The Bereavement

08. The Sexuality Of Bereavement

09. A Sea To Suffer In

10. From Darkest Skies

11. Your Shameful Heaven

12. The Cry Of Mankind (Studio Instrumental)



CD 04 - Pre-Productions und Raritäten:



01. All Swept Away

02. Like Gods Of The Sun

03. The Whore, The Cook, The Mother

04. An Unforgettable Journey

05. I Believe

06. On Monolith

07. Glorious Midnight

08. The Fool

09. The Child Of Eternity

10. Scarborough Fair

11. Failure

12. Hollow Cathedra



CD 05 - Live in Voorst, The Netherlands 1997:



01. From Darkest Skies

02. The Cry Of Mankind

03. The Dark Caress

04. For You

05. A Kiss To Remember

06. Like Gods Of The Sun

07. All Swept Away

08. Your Shameful Heaven