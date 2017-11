Die Metaller von MYSTIC PROPHECY werden am 12. Januar 2018 ein Cover-Album names "Monuments Uncovered" via Massacre Records veröffentlichen.



Produziert wurde die LP von Frontmann Roberto Dimitri Liapakis und MYSTIC PROPHECY in den "Prophecy Studios", gemixt und gemastert hat Henrik Udd in den "Udd Recording Studios" (ARCHITECTS, HAMMERFALL, BRING ME THE HORIZON, AT THE GATES, DELAIN) und das Artwork stammt von Dušan Markovic.



"Monuments Uncovered" wird als limitierte Digipak-CD mit Bonustrack und als limitierte LP erscheinen, dieTrackliste liest sich wie folgt:





01. You Keep Me Hangin' On (KIM WILDE/THE SUPREMES-Cover)

02. Hot Stuff (DONNA SUMMER-Cover)

03. Shadow On The Wall (MIKE OLDFIELD-Cover)

04. Are You Gonna Go My Way (LENNY KRAVITZ-Cover)

05. I'm Still Standing (ELTON JOHN-Cover

06. Because The Night (PATTI SMITH-Cover)

07. Space Lord (MONSTER MAGNET-Cover)

08. Get It On (T.REX-Cover)

09. Toyko (TOKYO-Cover)

10. Proud Mary (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL-Cover)

11. The Stroke (BILLY SQUIER-Cover (Bonustrack)