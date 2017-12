Die deutsch-griechischen Power Metaller haben ein Video zu ihrer Cover-Version des KIM WILDE-Covers "You Keep Me Hanging On" veröffentlicht. Die Nummer wird sich auf ihrem kommenden Cover-Album "Monuments Uncovered" befinden, das am 12. Januar über Massacre Records erscheinen wird.



01. You Keep Me Hangin' On [KIM WILDE-Cover]

02. Hot Stuff [DONNA SUMMER-Cover]

03. Shadow On The Wall [MIKE OLDFIELD-Cover]

04. Are You Gonna Go My Way [LENNY KRAVITZ-Cover]

05. I'm Still Standing [ELTON JOHN-Cover]

06. Because The Night [PATTI SMITH-Cover]

07. Space Lord [MONSTER MAGNET-Cover)

08. Get It On [T.REX-Cover]

09. Toyko [TOKYO-Cover)

10. Proud Mary [CCR-Cover]

11. The Stroke [BILLY SQUIER-Cover] [Digi-Bonustrack]