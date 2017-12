Die deutschen Metaller von MYSTIC PROPHECY werden ein Album mit Cover-Versionen, "Monuments Uncovered", am 12. Januar 2018 via Massacre Records in den Handel bringen.



Die "Monuments Uncovered"-Trackliste liest sich wie folgt:



01. You Keep Me Hangin' On (KIM WILDE/THE SUPREMES)

02. Hot Stuff (DONNA SUMMER)

03. Shadow On The Wall (MIKE OLDFIELD)

04. Are You Gonna Go My Way (LENNY KRAVITZ)

05. I'm Still Standing (ELTON JOHN)

06. Because The Night (PATTI SMITH)

07. Space Lord (MONSTER MAGNET)

08. Get It On (T.REX)

09. Toyko (TOKYO)

10. Proud Mary (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL)

11. The Stroke (BILLY SQUIER) (Digipak-Bonustrack)



MYSTIC PROPHECYs Version des ELTON JOHN-Klassikers "I'm Still Standing" gibt es hier als Stream:











Hier kann man ein Video zum Cover von KIM WILDEs "You Keep Me Hangin' On"-Hit nochmal in Augenschein nehmen: