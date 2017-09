Die amerikanische Black Metal-Band NACHTMYSTIUM hat einen Deal mit Prophecy Productions unter Dach und Fach gebracht.



Die Band um den umstrittenen, ehemals drogenabhängigen undnunmehr geläuterten Mainman Blake Judd hat eine neue EP namens "Resilient" am Start, aufgenommen bei "Belle City Sound" in Racine, Wisconsin zusammen mit Chris Djuric, die Anfang 2018 via des neuen Labels veröffentlicht werden soll.



Im Rahmen des neuen Labeldeals werden NACHTMYSTIUM und Prophecy Productions neben zukünftigen veröffentlichen auch den Backkatalog erhältlich machen, u.a. "Eulogy IV" (2004), "Assassins: Black Meddle, Part I" (2008), "Worldfall" (2008), "Doomsday Derelicts" (2009), "Addicts: Black Meddle", "Part II" (2010), "Silencing Machine" (2012) und die rare 7''-Vinyl-EP "As Made" (2012).



Das aktuelle NACHTMYSTIUM-Line-Up umfasst neben Frontmann Blake Judd auch noch Gitarrist Jacob Dye, Basser Peter Truax und Drummer Jean-Michel Graffio.