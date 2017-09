Laut NAPALM DEATH-Frontmann Mark "Barney" Greenway plant die Grinndcore-Institution derzeit noch keine neue Veröffentlichung, auch wenn die Band neulich in den "Parlour Studios" in Kettering, Northamptonshire in England zugange gewesen ist.

Allerdings seien dort zunächst nur Skizzen und Songentwürfe von Basser Shane [Embury] und Drummer Danny [Herrera] aufgenommen worden.



Das immer noch aktuelle NAPALM DEATH-Album, "Apex Predator - Easy Meat", wurde im Januar 2015 via Century Media Records veröffentlicht.