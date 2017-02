Die britischen Grindcore-Pioniere von NAPALM DEATH werden gemeinsam mit BRUJERIA und POWER TRIP unter dem traditionellen "Campaign For Musical Destruction 2017"-Motto auf Europatour gehen und hier gibt es die bisher bestätigten Dates:



NAPALM DEATH auf "Campaign For Musical Destruction" w/ BRUJERIA, POWER TRIP:



Apr. 25 - Copenhagen, Denmark - Amager Bio

Apr. 26 - Gothenburg, Sweden - Pustervik

Apr. 27 - Stockholm, Sweden - Kraken STHLM

Apr. 28 - Flensburg, Germany - Roxy

Apr. 29 - Magdeburg, Germany - Factory

Apr. 30 - Haarlem, The Netherlands - Patronaat

May 01 - Köln, Germany - Underground

May 02 - Berlin, Germany - SO36

May 04 - Krakow, Poland - Kwadrat Klub

May 05 - Brno, Czech Republic - Klub Fléda

May 06 - Kassel, Germany - K19

May 07 - Saarbrücken, Germany - Garage

May 09 - Birmingham, UK - O2 Institute

May 10 - Glasgow, UK - Classic Grand

May 11 - Manchester, UK - Rebellion

May 12 - London, UK - The Electric Ballroom

May 13 - Paris, France - Le Glazart

May 14 - Antwerpen, Belgium - Zappa

May 16 - Six-Fours-Les-Plages, France - Espace André Malraux

May 17 - Geneva, Switzerland - L'Usine

May 18 - Bologna, Italy - Zona Roveri

May 19 - Karlsruhe, Germany - NCO Club

May 20 - München, Germany - Backstage

May 21 - Eindhoven, The Netherlands - Effenaar



Das mittlerweile 15., immer noch aktuelle NAPALM DEATH-Studio-Album, "Apex Predator - Easy Meat", wurde im Januar 2015 via Century Media Records in den gut sortierten Grindcorefachhandel gebracht.