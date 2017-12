Die bitischen Grindcore-Urväter von NAPALM DEATH werden im März 2018 eine Complilation als Doppelalbum [als Doppel-CD, Doppel-LP und digitaler Download erhätlich] mit dem Titel "Coded Smears And More Uncommon Slurs" via Century Media Records veröffentlichen.



Diese Compilation wird ganze 31 Songs umfassen mit einer Spielzeit von mehr als 90 Minuten und Raritäten und exklusive "Grindcore-Ohrwürmer aus den Jahren von 2004 bis 2016 enthalten.



Das immer noch aktuelle Studio-Album von NAPALM DEATH, "Apex Predator - Easy Meat", wurde im Januar 2015 via Century Media Records in den Fachhandel gebracht.