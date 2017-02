"Blasting Shit To Bits - The Final Show", ein Dokumentarstreifen des letzten Live-Auftritts der schwedischen Grindcoreler von NASUM im "Debaser Medis" aus dem Jahre 2012, wird beim "Copenhagen Music Film Festival" am 27. April 2017 Premiere feiern, zu Ehren des 25. Bandjubiläums.



"Blasting Shit To Bits - The Final Show" umfasst das komplette Konzert, zusammen mit Interviews und diversen Aufnahmen, aufgenommen von Filmemacher Michael Panduro.