Das Heavy Psych-/Stoner Rock-Trio von NEBULA wird seine seit mittlerweile acht Jahren andauernde Pause nächstes Jahr beenden und sich mit einem neuen Studio-Album samt Tour durch Europa zurückmelden.





NEBULA 2018 ist:



Eddie Glass - Vocals, Guitar

Tom Davies - Vocals, Bass

Michael Amster - Drums





NEBULA live auf Tour 2018:



Apr. 25 - Effenaar, Eindhoven, Holland

Apr. 26 - Baroeg, Rotterdam, Holland

May 02 - Arena, Vienna, Austria

May 04 - Desertfest, Berlin, Germany

May 05-06 - Desertfest, London, England

Jun. 22-23 - Azkena Rock Festival, Vitoria-Gasteiz, Spain