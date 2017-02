Um den gestrigen Valentinstag gebührend zu feiern, veröffentlichen NECROMANCING THE STONE, bestehend aus aktuellen/ehemaligen Mitgliedern von ARSIS (James Malone, Gitarre), THE ABSENCE (Jeramie Kling, Drums), THE BLACK DAHLIA MURDER (Ryan "Bart" Williams, Bass) und BRIMSTONE COVEN (Gitarrist Justin Wood und Sänger "Big" John Williams) - ein neues Video für den Song "Bleed for the Night", aus ihrem letzten Album, "Jewel Of The Vile". Aufgenommen wurde es letztes Jahr auf ihrer Tour mit BATTLECROSS und ALLEGAEON (gedreht und geschnitten von ALLEGAEONs Greg Burgess):









NECROMANCING THE STONE kommentieren: "Das richtet sich an Euch alle: bitte vergesst nicht an diesem heutigen Valentinstag, dass wenn Ihr etwas zu sehr liebt, es sterben könnte. Dann, eine Tages, erlernt Ihr einen mächtigen Wiederbelebungszauber und könnt es zurück ins Leben holen, aber es könnte Euch hassen. Das ist jedoch eine andere Geschichte. Wir hoffen Euch gefällt das Video - ein großes Dankeschön geht an Greg von ALLEGAEON für die Erstellung des Videos."