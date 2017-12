Der NEVERMORE- und SANCTUARY-Sänger Warrel Dane ist heute, am 13. Oktober, in São Paulo, Brasilien, verstorben. Dane, der gerade an seinem zweiten Solo-Album arbeitete, erlitt in der Nacht einen Herzinfarkt und konnte nicht wiederbelebt werden. Gitarrist Johnny Moraes, der Teil seiner Soloband war, schreibt:

"Er verstarb heute Nacht. Er war in dem Apartment, dass während der Arbeiten an dem Album bewohnte, als es passierte. Ich habe seinen Herzmuskel Massiert und wir haben einen Notarzt gerufen, der auch sehr schnell kam, aber als sie ankamen, war er schon tot."