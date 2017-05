Die amerikanischen Metaller NEXT TO NONE, bei denen Max Portnoy, der Sohn des ehemaligen DREAM THEATER-Drummers Mike Portnoy, hinter dem Schlagzeug sitzt, haben mit "The Apple" einen neuen Videoclip bereitgestellt. Der Song befindet sich auf ihrem kommenden Album "Phases", das am 7. Juli über die EMP Label Group erscheinen wird.







01. 13

02. Answer Me

03. The Apple

04. Beg

05. Alone

06. Kek

07. Clarity

08. Pause

09. Mr Mime

10. Isolation

11. Denial

12. The Wanderer