Die kanadische Polizei hat angesichts der jüngst angebrochenen Feiertags-Saison eine Warnung der besonderen Art für alle, die sich angetrunken hinter das Steuer ihres Autos setzen wollen, ausgesprochen:

"Das Betrunken-Fahren-Geschenk der Polizei von Kensington - Weihnachts-Bonus-Edition.



So, die Feiertage stehen vor der Tür und das bedeutet mehr gesellschaftliche Zusammenkünfte, Büro-Parties und der ein oder andere alkoholbasierte Umtrunk. Das bedeutet, dass etliche Menschen ihre nächtlichen Fahraktivitäten planen müssen. Um am Ende einer solchen Nacht Problemen aus dem Weg zu gehen, solltet Ihr am besten schon zu Beginn festlegen, wer der ausgewählte Fahrer ist. Schreibt Euch die Nummer eines Taxi-Unternehmens auf oder plant eine Übernachtung bei Freunden ein. Macht was auch immer nötig ist, um zu verhindern, dass ihr betrunken ans Steuer müsst.



Jetzt, wo das gesagt ist, solltet Ihr Euch noch merken, dass wir von der Polizei Kensington das restliche Jahr lang besonders aufmerksam nach all denen Ausschau halten werden, die dämlich genug sind, zu glauben, dass sie besoffen Auto fahren könnten. Wenn wir Euch kriegen - und wir werden Euch kriegen - dann bekommt Ihr zusätzlich zu einem gesalzenen Bußgeld, einer Strafanzeige und jahrelangem Fahrverbot noch das besondere Geschenk, dass wir Euch in unserem Polizeiwagen auf dem Weg in den Knast noch eine Platte von NICKELBACK vorspielen.



Aber, aber, kein Grund uns zu danken - wir finden, wenn Ihr blöd genug seid, unter Alkoholeinfluss zu fahren, dann ist ein bisschen was von Chad Kroeger und den Jungs genau das richtige Geschenk.



Also, bitte, es besteht kein Anlass, eine wunderbare ungeöffnete Kopie eines NICKELBACK-Albums zur ruinieren. Ihr fahrt nicht betrunken und wir zwingen Euch nicht, das anzuhören.



Frohen Samstag Euch allen!"