Die kanadischen Rocker NICKELBACK haben mit "Must By Nice" einen neuen Song veröffentlicht. Selbiger stammt von ihrem kommenden Album "Feed The Machine", das am 16. Juni verfügbar gemacht wird.















01. Feed The Machine

02. Coin For The Ferryman

03. Song On Fire

04. Must Be Nice

05. After The Rain

06. For The River

07. Home

08. The Betrayal [Act III]

09. Silent Majority

10. Every Time We're Together

11. The Betrayal [Act I]