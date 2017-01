Die Hard Rocker NIGHT RANGER haben mit "Don't Let Up" den Titel ihres nächsten Albums enthüllt. Die Platte wird am 24. März über Frontiers Music erscheinen, wobei die Herren mit "Somewhere Somehow" bereits einen ersten Song ihres kommenden Albums enthüllt haben:







01. Somehow Someway

02. Running Out Of Time

03. Truth

04. Day And Night*

05. Don't Let Up

06. Won't Be Your Fool Again

07. Say What You Want

08. We Can Work It Out

09. Comfort Me

10. Jamie

11. Nothing Left Of Yesterday