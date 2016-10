Im Rahmen ihres 35. Bandgeburtstags veröffentlicht die US-AOR-Band NIGHT RANGER eine Scheibe namens "35 Years And A Night In Chicago".

Veröffentlicht wird am 02. Dezember 2016 via Frontiers Music Srl als Doppel-CD/-DVD, Blu-ray und als MP3. Zudem wird via Frontiers Anfang 2017 ein neues NIGHT_RANGER-Studio-Album veröffentlicht.



"35 Years And A Night In Chicago"-Trackliste:



01. Intro

02. Touch Of Madness

03. Sing Me Away

04. Four In The Morning

05. Growing Up In California

06. Rumors In The Air

07. Secret Of My Success

08. Sentimental Street

09. High Road

10. Eddie's Comin' Out Tonight

11. Goodbye

12. Day & Night

13. Night Ranger

14. When You Close Your Eyes

15. Don't Tell Me You Love Me

16. Penny

17. Sister Christian

18. (You Can Still) Rock In America

19. 7 Wishes



2-CD-/DVD-Digipak:



CD 1:



