Im Rahmen ihres 35. Bandgeburtstags haben die Hardrock-/AOR-Legenden von NIGHT RANGER ein neues Live-Album namens "35 Years And A Night In Chicago" in der Pipeline, das am 02. Dezember 2016 via Frontiers Music Srl als Doppel-CD/-DVD, Blu-ray und digital erhältlich gemacht wird.



Frontiers werden auch ein neues NIGHT RANGER-Studio-Album in der ersten Jahreshälfte 2017 veröffentlichen.



Hier gibt es einen Live-Clip zu dem Song "Don't Tell Me You Love Me":







Die Trackliste zu "35 Years And A Night In Chicago" liest sich wie folgt:



01. Intro

02. Touch Of Madness

03. Sing Me Away

04. Four In The Morning

05. Growing Up In California

06. Rumors In The Air

07. Secret Of My Success

08. Sentimental Street

09. High Road

10. Eddie's Comin' Out Tonight

11. Goodbye

12. Day & Night

13. Night Ranger

14. When You Close Your Eyes

15. Don't Tell Me You Love Me

16. Penny

17. Sister Christian

18. (You Can Still) Rock In America

19. 7 Wishes



Doppel-CD und DVD-Digipak:



CD 01:



CD 02:



DVD:



