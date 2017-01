NIGHTMARE gehen in Kürze an Bord der 70.000 Tons Of Metal Kreuzfahrt, die am 02.02.2017 in Fort Lauderdale (USA) startet. Hier könnt ihr euch einen Zusammenschnitt der "Dead Sun" Release Party, die in der Heimatstadt der Band, Grenoble (Frankreich), am 25. November letzten Jahres stattfand, ansehen:



!





Zudem steht das Routing der europäischen Tourdates von NIGHTMARE fest:

15.04 PARIS (France) La Boule Noire

22.04 PUGET-SUR-ARGENS (France) Le Rat’s

27.04 TROYES (France) Chapelle Argence

28.04 LEIDEN (The Netherlands) Gebr. de Nobel

29.04 EINDHOVEN (The Netherlands) Effenaar

30.04 KORTRIJK (Belgium) De Kreun

01.05 METZ . NILVANGE (France) Gueulard Plus

02.05 PRATTELN (Switzerland) Z7

03.05 BRESCIA (Italy) Circolo Colony

04.05 MUNICH (Germany) Backstage

05.05 NÜRNBERG (Germany) Der Cult

06.05 WEINHEIM (Germany) Cafe Zentral

07.05 HAMBURG (Germany) Bahnhof Pauli



02/03.12 SHEFFIELD (United Kingdom) O2 Academy

THE XMAS ROCKA Festival 2017



Weitere Daten folgen...