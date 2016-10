Die französischen Heavy Metal-Urgesteine NIGHTMARE werden am 25. November ein neues Album mit dem Titel "Dead Sun" veröffentlichen. Dabei handelt es sich um die erste Platte der Truppe, auf der ihre neue Sängerin Maggy Luyten zu hören sein wird. Wie die Dame klingt, kann bereits jetzt anhand ihres neuen Song "Ikarus", den die Band nun nebst Video ins Netz gestellt hat, nachgeprüft werden:







01. Infected

02. Of Sleepless mind

03. Tangled In The Roots

04. Red Marble & Gold

05. Ikarus

06. Indifference

07. Dead Sun

08. Seeds Of Agony

09. Inner Sanctum

10. Serpentine

11. Starry Skies Gone Black