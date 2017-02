Die Extreme Technical Death Metaller von NILE aus South Carolina haben sich in aller Freundschaft von ihrem Gitarristen und Sänger Dallas Toler-Wade getrennt und in Brian Kingsland auch bereits Ersatz gefunden.

NILE werkeln derzeit an Songs für ihr nächstes Album, das dann Ende 2017 aufgenommen und Anfang 2018 veröffentlicht werden soll.



Das immer noch aktuelle Album, "What Should Not Be Unearthed", wurde im August 2015 via Nuclear Blast veröffentlicht und von der Band selbst zusammen mit Produzent Neil Kernon produziert.