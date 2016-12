NINE INCH NAILS werden eine neue, fünf Tracks umfassende EP, "Not The Actual Events", am 23. Dezember 2016 veröffentlichen.



Die neue Scheibe wurde von NINE INCH NAILS-Mainman Trent Reznor und dem nunmehr offiziellen Bandmitglied Atticus Ross verzapft, die nach eigenen Aussagen diesmal eine "unfreundliche, ziemlich undurchdringliche Platte machen mussten", die digital, als einseitig abspielbares Vinyl und als "physische Komponente" erscheinen wird.



NINE INCH NAILS werden zudem das Vierfach-Vinyl-Set "The Fragile: Deviations 1" in den Handel bringen, eine "einzigartige Version des [gleichnamigen] NINE INCH NAILS-Albums, geschaffen von Trent Reznor und Atticus Ross, wobei letzterer nichts mit der Originalversion zu tun hatte".

Das Set umfasst 37 Instrumentals, alternative und unveröffentlichte Songs, wird nicht digital erhältlich sein und soll im Frühjahr 2017 in den Läden stehen.



Außerdem werden die Bandklassiker "Broken", "The Downward Spiral" und "The Fragile" demnächst als Vinyl-Re-Issues erscheinen.