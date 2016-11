Die U.S. Metaller NITRO, in deren Reihen sich neben Sänger Jim Gillette - vor allem bekannt für die irrwitzigen Höhen, die er mit seiner Stimme erreich - auch der Gitarrenvirtuose Michael Angelo Batio befindet, haben sich wieder zusammengefunden. Am Schlagzeug der reformierten Version von NITRO sitzt Chris Adler, der neben seiner Tätigkeit bei LAMB OF GOD auch schon bei MEGADETH trommelte. Adler kommentiert:

"Ich habe keine Ahnung, wer meine Telefonnummer ständig den talentiertesten Musikern auf diesem Planeten gibt, aber ich könnte kaum begeisterter sein!

Ich habe mich immer gefragt, wie eine Metalband klineg würde, wenn alle Cheat Codes freigeschaltet sind und jetzt weiß ich es.

Der moderne Groove und Sound des neuen Materials hauet mich einfach um. Das Chaos wird beherrscht und es ist ziemlich heavy."