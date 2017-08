"A Heart As Black As Coal", das neue Video der schwedischen Melodic Metaller von NOCTURNAL RITES, kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Song stammt vom Comeback-Album, "Phoenix", das am 29. September 2017 via AFM als CD, Digipak-CD und als limitiertes Vinyl erhältlich sein wird.



"Phoenix"-Trackiste:



01. A Heart As Black As Coal

02. Before We Waste Away

03. The Poisonous Seed

04. Repent My Sins

05. What's Killing Me

06. A Song For You

07. The Ghost Inside Me

08. Nothing Can Break Me

09. Flames

10. Used To Be God [Bonustrack auf dem Digipak und Vinyl]

11. Welcome To The End