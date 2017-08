Die Modern Progressive Metaller NOVELISTS haben das neue Musikvideo zu ihrem Song 'A Bitter End' veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Album »Noir«, das am 8. September über Arising Empire & SharpTone Records veröffentlicht wird.







Die Band hat kürzlich angekündigt die Australischen Deathcore-Energiebündel MAKE THEM SUFFER auf ihrer Worlds Apart European Tour 2017 zu begleiten. Außerdem werden auch CURSED EARTH dabei sein.



WORLDS APART EU/UK TOUR 2017



MAKE THEM SUFFER

NOVELISTS

CURSED EARTH



20.10.17 Germany Frankfurt @ 11er

21.10.17 Holland Hilversum @ De Vorstin

22.10.17 Belgium Antwerp @ Kavka

23.10.17 UK London @ Boston Music Rooms

24.10.17 UK Manchester @ Rebellion

26.10.17 UK Glasgow @ The Garage Attic

27.10.17 UK Leeds @ Key Club

28.10.17 UK Brighton @ Sticky Mike's

29.10.17 UK Bristol @ The Fleece

30.10.17 UK Nottingham @ Rock City Basement

01.11.17 Switzerland Aarau @ Kiff

02.11.17 Germany München @ Feierwerk

04.11.17 Italy Milan @ Circolo Svolta

05.11.17 Austria Graz @ Explosiv

06.11.17 Germany Nürnberg @ Z-Bau

07.11.17 Czech Rep Prague @ 007

08.11.17 Germany Berlin @ Cassiopeia

09.11.17 Denmark Aalborg @ Aalborg Metal Festival

10.11.17 Norway Oslo @ Revolver

12.11.17 Sweden Gothenburg @ Fängelset

13.11.17 Germany Hamburg @ Hafenklang

14.11.17 Germany Hannover @ Mephisto

15.11.17 Germany Leipzig @ Naumanns

16.11.17 Germany Oberhausen @ Kulttempel