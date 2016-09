Die Florida-Death Metal-Veteranen von OBITUARY haben die Veröffentlichung von "Ten Thousand Ways To Die" angekündigt, einem Tonträger, der zwei neue Studio-Tracks und Live-Aufnahmen von zwölf Klassikern bzw. Fanfavoriten von der letzten US-Tour umfassen soll.



"Ten Thousand Ways To Die" wird am 21. Oktober 2016 veröffentlicht und soll als Appetizer für die für Anfang 2017 geplante neue Studio-Scheibe dienen.



OBITUARY werden im Oktober/November 2016 im Rahmen der "Battle Of The Bays"-Tour zusammen mit EXODUS, PRONG und KING PARROT europäische Bühnen unsicher machen.

OBITUARYs neuntes Studio-Album, "Inked In Blood", wurde 2014 veröffentlicht und im bandeigenen "RedNeck"-Studio in Gibsonton, Florida aufgenommen.