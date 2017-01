"Sentence Day", ein neuer Song der Florida-Death Metal-Veteranen von OBITUARY, kann hier im Stream begutachtet werden.

Der Track stammt vom selbstbetitelten, bereits zehnten Full-Length-Album, das am 17. März 2017 via Relapse veröffentlicht wird.



"Obituary"-Trackliste:



01. Brave

02. Sentence Day

03. Lesson In Vengeance

04. End It Now

05. Kneel Before Me

06. It Lives

07. Betrayed

08. Turned To Stone

09. Straight To Hell

10. Ten Thousand Ways To Die