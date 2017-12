Die Death Metal-Veteranen von OBITUARY haben ein Musikvideo zu "Brave", dem Eröffnungstrack ihres aktuellen, selbstbetitelten und bereits zehnten Albums, veröffentlicht.

Der Clip zeigt die Band beim Proben, im und um ihr Heimstudio in Tampa, Florida und Regie hat dabei Shaun Egger geführt:











Zudem haben OBITUARY eine Headliner-Tour durch European für Frühjahr 2018 angekündigt, bei der viele Songs vom aktuellen und vorherigen "Inked In Blood'-Album gespielt werden sollen. Bezüglich ihrer Bandevergreens würden aktuell auch noch Fanwünsche bei der Zusammenstellung der Setliste berücksichtigt, wie OBITUARY offiziell verlauten lassen.





Nachdem man sich von Roadrunner anno 2005 nach Veröffentlichung von "Frozen In Time" getrennt hatte, hatten OBITUARY zwei Alben via Candlelight Records ["Xecutioner's Return" von 2007 und "Darkest Day" von 2009] veröffentlicht, bevor ein Deal mit Relapse Records im Jahre 2014 unter Dach und Fach gebracht werden konnte, wo das aktuelle Album im März 2017 erschienen ist.