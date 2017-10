Die bayerischen Technical Death Metaller von OBSCURA sind derzeit im Studio mit den Aufnahmen zu ihrem noch unbetitelten, fünften Studio-Album befasst.



Aufgenommen wird erneut mit Produzent V. Santura [u.a. TRIPTYKON, PESTILENCE] in dessen "Woodshed Studios" in Landshut und eine Veröffentlichung ist für Sommer 2018 via Relapse in Planung.