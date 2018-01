Die deutschen Technical Death Metaller von OBSCURA haben die Arbeiten an ihrem mittlerweile fünften Full-Length-Album, "Diluvium", beendet, das dann im Sommer 2018 via Relapse Records veröffentlicht werden soll.



Aufgenommen wurde die Scheibe erneut zusammen mit Produzent V. Santura [u.a. TRIPTYKON, PESTILENCE] in dessen "Woodshed Studios" in Landshut.





OBSCURA ist:



Steffen Kummerer - Vocals, Guitars

Rafael Trujillo - Guitars

Linus Klausenitzer - Bass

Sebastian Lanser - Drums