Inner Wound Recordings wird die ersten drei Veröffentlichungen der US-Metaller von OBSESSION, namentlich die "Marshall Law"-EP und die beiden Full Length-Alben, "Scarred For Life" und "Methods Of Madness", erneut als CD und digital erhältlich machen und zwar ab dem 01. Dezember 2017.



Die CD-Re-Issues haben ein umfangreiches Booklet mit den Songtexten und Anmerkungen von OBSESSION-Frontmann Michael Vescera.

OBSESSION hatten sich nach Veröffentlichung von "Methods Of Madness" [seinerzeit via Enigma] im Jahre 1989 getrennt, sich aber anno 2004 reformiert und seitdem zwei neue Alben, "Carnival Of Lies" [2006] und "Order Of Chaos" [2012], veröffentlicht.

"Carnival Of Lies" von 2006 wurde bereits im Februar 2008 via Mausoleum Records erneut aufgelegt.





"Marshall Law"-Re-Issue-Trackliste:



01. Only The Strong Will Survive

02. Hatred Unto Death

03. The Execution

04. Marshall Law

05. Marshall Law (Demo-Version)



"Scarred For Life""-Re-Issue-Trackliste:



01. Intro / Scarred For Life

02. Winner Takes All

03. Losing My Mind

04. In The End

05. Bang Em' Till They Bleed

06. Take No Prisoners

07. Taking Your Chances

08. Run Into The Night

09. Tomorrow Hides No Lies

10. Shadows Of Steel (Bonustrack)

11. Evil In Her Eyes (Bonustrack)



"Methods Of Madness""-Re-Issue-Trackliste:



01. Four Play / Hard To The Core

02. High Treason

03. For The Love Of Money

04. Killer Elite

05. Desperate To Survive

06. Methods Of Madness

07. Too Wild To Tame

08. Always On The Run

09. Panic In The Streets

10. Missing You (Bonustrack)

11. Waiting For Your Call (Bonustrack)