Seit dem Sommer steht das neue ODIUM Album „As The World Turns Black" in den Läden!



Ab sofort hat die Band mit dem gleichnamigen Titeltrack einen weiteren Song in Form eines Lyric Videos im MDD Youtube Channel veröffentlicht. Das komplette Album enthält 9 Songs mit einer Gesamtspielzeit von knapp 45 Minuten. Wer noch keine Gelegenheit hatte die Jungs auf ihrer ausgiebigen Release Tour zu sehen - im November und Dezember stehen noch einige Shows an!







Dates

18.11. JuZe, Bad Hersfeld

25.11. Bela Lugosi, Nürnberg

01.12. RPZ, Bonn