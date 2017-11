Laut ex-QUEENSRŸCHE- und aktuellem OPERATION: MINDCRIME-Frontmann Geoff Tate wird die kommende LP, "A New Reality", das letzte Album seiner neuen Wirkungsstätte sein.



"A New Reality", der dritte und letzte Teil einer Konzeptalbentrilogie von OPERATION: MINDCRIME, die sich mit "Weltpolitik, Weltwirtschaft und Gesellschaftsethos" befasst, wird am 01. Dezember 2017 via Frontiers Music Srl in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen.