OPERATION: MINDCRIME, die Band um ex-QUEENSRŸCHE-Säinger Geoff Tate, wird ihr drittes Album, "The New Reality", den abschließenden Teil ihrer Konzepalbum-Trilogie rund um die Themen Weltpolitik, Ökonomie und Gesellschaftsethos, am 01. Dezember 2017 via Frontiers Music Srl veröffentlichen.





"The New Reality"-Trackliste:



01. A Head Long Jump

02. Wake Me Up

03. It Was Always You

04. The Fear

05. Under Control

06. The New Reality

07. My Eyes

08. A Guitar In Church?

09. All For What?

10. The Wave

11. Tidal Change

12. The Same Old Story





OPERATION: MINDCRIME hatten den ersten Teil der Trilogie, "The Key" anno 2015 veröffentlicht, No.2 namens "Resurrection" wurde 2016 in die Läden gestellt.