Laut OPETH-Mainman Mikael Åkerfeldt wird das nächste Album seiner Progressive [Death] Metal-Band "vertrackt" bzw. "verdreht", soll aber nicht vor Mitte 2019 erscheinen, da der Bandleader sich zunächst ein Sabbatical zu nehmen gedenkt, um sich seiner Familie widmen zu können und sich dann erst wieder ans Songschreiben machen will.



Das immer noch aktuelle, bereits 12. OPETH-Album, "Sorceress", wurde im September 2016 via des bandeigenen Labels Moderbolaget Records in Kooperation mit Nuclear Blast veröffentlicht, aufgenommen wurde in den "Rockfield Studios" in Wales.