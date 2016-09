Die schwedischen Heavy-Rock Pioniere OPETH haben heute den zehnten Video-Teil ihrer "Studio Report"-Reihe veröffentlicht und liefern erneut einen Blick hinter die Kulissen ihres 12. Studioalbums »Sorceress«.



In diesem neuen Trailer schaut die ganze Band zurück auf ihre Zeit in den Rockfield Studios.



Das Album der schwedischen Truppe erblickt am 30. September über das bandeigene Label Moderbolaget Records und Nuclear Blast das Licht der Welt.







OPETH-Tourdaten:

05.11. S Stockholm - Annexet

06.11. N Oslo - Konserthus

07.11. DK Kopenhagen - DR Koncerthuset, Koncertsalen

08.11. D Hamburg - Docks

10.11. A Wien - Arena

11.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

12.11. D München - Theaterfabrik

13.11. CH Zürich - Volkshaus

14.11. I Mailand - Alcatraz

16.11. D Köln - E-Werk

17.11. B Brüssel - AB

18.11. NL Tilburg - 013

19.11. UK London - SSE Arena Wembley

21.11. F Paris - Le Trianon

22.11. F Paris - Le Trianon

23.11. LUX Luxemburg - Den Atelier

24.11. D Berlin - Astra Kulturhaus