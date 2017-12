Die hanseatischen Doom Death Metaller von OPHIS haben ihr Line-Up neu gemischt: Gitarrist Martin Reibold [FÄULNIS] und auch Drummer Nils Groth haben die Band verlassen, sind aber bereits durch Simon Schorneck [als neuem Sechsaiter] und ​Steffen Brandes [CRYPTIC BROOD] auf dem Drumschemel ersetzt worden.



Das aktuelle OPHIS-Album, "The Dismal Circle", wurde bereits mit dem neuen Line-Up zusammen mit Produzent Oliver Carell von "Blastbeat Productions" aufgenommen und ist bereits seit dem 20. Oktober 2017 via F.D.A. Rekotz erhältlich.





"The Dismal Circle"-Trackliste:



01. Carne Noir

02. Engulfed In White Noise

03. Dysmelian

04. The Vermin Age

05. Ephemeral

06. Shrine Of Humiliation