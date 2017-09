Die einheimischen Power Metaller ORDEN OGAN haben ein Lyric-Video zu ihrem Song "Vampire In Ghost Town" veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem aktuellen Album "Gunmen", erhältlich über AFM Records.







Zudem befinden sich ORDEN OGAN ab Oktober auf Tour:



13.10.17 Fri DE Bochum Matrix

14.10.17 Sat DE Herford Herford - X

15.10.17 Sun FR Paris Petit Bain

16.10.17 Mon DE Langen Neue Stadthalle

17.10.17 Tue NL Nijmegen Doornroosje

18.10.17 Wed DE Bremen Tivoli

19.10.17 Thu DK Copenhagen Beta

20.10.17 Fri DE Leipzig Hellraiser

21.10.17 Sat Cz Prag Nova Chmelnice

22.10.17 Sun DE Munich Backstage

23.10.17 Mon AT Graz Explosiv

24.10.17 Tue IT Treviso New Age

25.10.17 Wed IT Bologna Zona Roveri

27.10.17 Fri ES Barcelona Salamandra

28.10.17 Sat ES Madrid But

29.10.17 Sun ES Bilbao Stage Live

31.10.17 Tue BE Vosselaar Biebob

01.11.17 Wed DE Siegburg Kubana

02.11.17 Thu DE Ludwigsburg Rockfabrik

03.11.17 Fri CH Pratteln Z 7

04.11.17 Sat DE Geiselwind Music Hall

05.11.17 Sun IT Voghera Dadga Club

07.11.17 Tue UK London O2 Islington

08.11.17 Wed UK Manchester Rebellion