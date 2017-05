Die amerikanischen Extreme Metaller ORIGIN werden am 30. Juni mit "Unparalleled Universe" ein neues Album via Agonia Records veröffentlichen. Artwork und Tracklist der kommenden Platte sind bereits jetzt verfügbar:



01. Infinitesimal To The Infinite

02. Accident And Error

03. Cascading Failures

04. Mithridatic

05. Truthslayer

06. Invariance Under Transformation

07. Dajjal

08. Burden Of Prescience

09. Unequivocal

10. Revolucion